『ウマ娘』オグリキャップ＆タマモクロス『月刊ザテレビジョン』表紙に登場！特集記事や高柳知葉＆大空直美のグラビア
『月刊ザテレビジョン』10月23日発売号は、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』とのコラボ企画として、オグリキャップとタマモクロスがレモンを手に表紙を飾ることが発表された。
【画像】レモン爆食い！？『テレビジョン』に登場したオグリ＆タマモ
オグリキャップが手にするお皿に山盛りのレモンは、第1クールの第1話でオグリキャップが爆食したコロッケをイメージした“オグリ盛り”。また、中面では、オグリの戦績を振り返り、ジャパンカップの行方を占う特集記事を。オグリキャップ役の高柳知葉、タマモクロス役の大空直美も制服姿で登場。“ウマ娘”愛あふれる対談を繰り広げる。
さらに、Amazon限定の購入特典として、2つ折りの両面ポスターを貼り込み。表面は表紙ビジュアルのオグリキャップ＆タマモクロス、裏面は同じポーズを再現した高柳知葉＆大空直美のグラビアというスペシャルな企画となっている。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開された。新作アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』が2025年4月〜6月に放送され、第2クールが10月より放送がスタートする。
