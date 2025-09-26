マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦前に60号の記念球に関わったファンと対面。記念球を返還してくれたお礼としてサイン入りバットをプレゼントした。

ローリーは24日のロッキーズ戦で前日に59、60号を放ってチームを24年ぶりのア・リーグ西地区優勝に導いた。ローリーは16日のロイヤルズ戦で55号を放ち、両打ちのシーズン最多本塁打記録で61年のミッキー・マントル（ヤンキース）を抜いて新記録を樹立した。続く打席でも56号を放ち、2打席連発でグリフィーが1997、98年に記録した56本と並び、マリナーズの球団シーズン最多本塁打タイ記録としていた。

ア・リーグのシーズン最多本塁打記録は2022年ジャッジ（ヤンキース）の62本。この日を含めた残り4試合でどこまで記録に迫れるかに注目が集まっている。この節目の60号もオークションに出品すれば高額で取引されることが予想されていた。

しかし、その記念球をキャッチした男性ファンは、すぐ近くに陣取っていた少年に譲るという親切な行動を見せた。周囲の観客はその行為に大きな拍手を送り、男性は帽子を取って応えた。少年と付き添いの大人は、その後警備員に導かれスタンドを後にしていた。

昨年ドジャースの大谷翔平が史上初の「50本塁打＆50盗塁」を達成した際の記念本塁打ボールは、権利を主張するファンがそれぞれの権利を主張して訴訟にまで発展。その後、オークションで史上最高額の440万ドル（約6億円超）で落札された。

しかし、今回ボールに関わった少年ら家族はオークションへの出品を選択せず、ローリーへの返還を選択。球団のSNSによると、球団は少年だけでなく少年にボールを譲った男性ファンも突き止め、この日の試合前に両者が対面を果たし、ローリーからお礼のサイン入りバットなどを受け取った。ローリーのサイン入りバットには「良い人で、そして素晴らしいコーチでいてくれてありがとう」とのメッセージが添えられていた。

この投稿にファンは「最高の男」「これは素晴らしい」「2人のレジェンド」「彼と彼の家族にプレーオフのチケットを渡して」「世界には彼のような人がもっと必要だ」などとこの2人の行動に称賛する声が相次いだ。