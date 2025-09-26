サッカーJ2甲府は26日に公式サイトを通じ、国際サッカー連盟（FIFA）から下された補強禁止処分に関して説明した上で謝罪した。

サイトでは「国際サッカー連盟(FIFA)からの通達に関する件について」として、「本件につきましては、2022年8月１日〜2023年12月31日までトンベンセFC(ブラジル)から期限付き移籍にて弊クラブに所属しておりましたジェトゥリオ選手の移籍金について、当該クラブとの間で支払いに関して、齟齬（そご）が生じておりました」と説明。

「ヴァンフォーレ甲府としては、これまでクラブ側の代理人を通じて、トンベンセFCとの間で交渉等を重ねて参りましたが、双方合意には至らなかったことが今回のFIFAからの通達に繋がりました」とし、「ヴァンフォーレ甲府と致しましては、この様な問題が報じられ、クラブに関わる全ての皆様方に多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることを心からお詫び申し上げます」と謝罪。

続けて「クラブと致しましては、引き続き、本件の早期解決に向けて、トンベンセFCと調整を図って参りますので、ご理解を賜りたくお願い申し上げます」とした。

J2で30試合を終え12位の甲府は24日付でFIFAの登録禁止リストに掲載され、今後3回の補強禁止処分が下されている。