ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では人気セクシー女優・MINAMOが自身の“売りのパーツ”についてを語る場面があった。（2022年8月1日放送）

【映像】スカートをめくりお尻を見せる瞬間（実際の映像）

MINAMOは自身の“売りのパーツ”について、「やっぱりお尻ですね。みんなに褒められる。お尻の形が綺麗って。あとデカい」と語る。また、「胸が大きい娘はいっぱいいるじゃないですか。形が綺麗な娘もいっぱいいる。お尻がデカくて形があるっていうのが、ちょっと珍しいらしくて」と説明した。そんな彼女は毎日15分の“尻トレ”をしているそうで、「ちょっと痩せちゃってお肉が落ちちゃったので、下がるわけにはいかないと思って、必死に毎日運動してます」と語った。

さらに、「みんな顔だったり背中だったりするけど、私、お尻を始めまして」と、お尻をピーリングでケアしていると打ち明けたMINAMO。ピーリングとは、肌の新陳代謝によって、美肌やニキビ防止の効果があると言われる角質ケアだ。彼女は「月に1回、トータルで6〜7万円ぐらい」かけてピーリングを続けているという。そんなMINAMOはお尻の魅力について「フォルムが綺麗じゃないですか。コロンとしてて、どういう姿勢でいても綺麗」と語ると、「私は胸派の人よりお尻派の人の方が好き」と明かしていた。