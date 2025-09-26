SUPER BEAVER¡¢½é¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡¡¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿¡õ»æ¥¸¥ã¥±»ÅÍÍ¤Ë
¡¡SUPER BEAVER¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAcoustic Album 1¡Ù¤ò12·î3Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛSUPER BEAVER¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAcoustic Album 1¡Ù¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡£²ÏÌî·½¤ò¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë·Þ¤¨¡¢¡È¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ÎÏÈ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢´ûÈ¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ä³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿ÁÔÂç¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¤ÈB¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2025Ç¯1·î28Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥é¥¯¥À2025 ～ÆÍÁ³¥È¥Ã¥Ä¥¼¥ó～¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬Blu-ray Disc¤ÈDVD¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤Î»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ÏÌ¤¸ø³«¤À¤¬¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë