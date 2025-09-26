『ちいかわ』×「ココス」のコラボが決定！ オリジナルキービジュアルなど展開予定
ファミリーレストラン「ココス」の公式Xが、9月26日（金）に更新され、ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とのコラボレーションが決定したことが発表された。
【写真】『ちいかわ』コラボを発表した「ココス」のポスト
■続報に期待
「ココス」の公式Xによると、『ちいかわ』と初のコラボキャンペーンの開催が決定した。
本キャンペーンでは、コラボオリジナルのキービジュアルなどが展開される予定。詳しい詳細は9月30日（火）10時に公開される。
この発表に、SNSでは「夢のコラボ爆誕」「近所のココス行ったら、ちいかわ達に会えるって事？」「絶対行かねばならないやつ」「ココス行ったことないから行けるきっかけになる！」などコラボを楽しみにするファンからの声が集まった。
ファンの期待が高まるなか、どんなコラボ内容が明かされるのか？ 続報を待ちたい。
引用：「ココス」公式X（@cocos_campaign）
【写真】『ちいかわ』コラボを発表した「ココス」のポスト
■続報に期待
「ココス」の公式Xによると、『ちいかわ』と初のコラボキャンペーンの開催が決定した。
本キャンペーンでは、コラボオリジナルのキービジュアルなどが展開される予定。詳しい詳細は9月30日（火）10時に公開される。
この発表に、SNSでは「夢のコラボ爆誕」「近所のココス行ったら、ちいかわ達に会えるって事？」「絶対行かねばならないやつ」「ココス行ったことないから行けるきっかけになる！」などコラボを楽しみにするファンからの声が集まった。
ファンの期待が高まるなか、どんなコラボ内容が明かされるのか？ 続報を待ちたい。
引用：「ココス」公式X（@cocos_campaign）