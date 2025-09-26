＜中間速報＞吉澤柚月が2週連続Vへ猛チャージ スタイヤーノ梨々菜と首位浮上
＜中国新聞ちゅーピーレディース 2日目◇26日◇芸南カントリークラブ（広島県）◇6555ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが進行中。2週連続優勝を狙う吉澤柚月が6つ伸ばし、トータル7アンダーに浮上。スタイヤーノ梨々菜と並んで首位に立った。
【写真】吉澤柚月のドレス姿はもはやアイドル
トータル6アンダー・3位に首位発進の大林奈央と上久保実咲。トータル5アンダー・5位タイには賞金ランキング2位の大久保柚季、石川怜奈、平塚新夢、中山三奈が続いた。六車日那乃はトータル4アンダー・11位タイで後半へ。成田美寿はトータル3アンダー、賞金ランキング1位の浜崎未来はトータル2アンダー・21位タイにつけている。今大会の賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
