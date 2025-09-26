＜速報＞22歳レフティが首位浮上 史上最年少プロ・加藤金次郎はバーディ先行
＜パナソニックオープン 2日目◇26日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。22歳レフティ・細野勇策が7バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル11アンダーで上井邦浩、ヤン・ジホ（韓国）と並び首位に立った。
【写真】山下美夢有がコースで弟を応援
トータル10アンダー・4位タイに小平智、小鯛竜也、ブラッド・ケネディ（オーストラリア）。トータル9アンダー・7位タイには小西たかのり、片岡大育が並んでいる。賞金ランキング1位の生源寺龍憲は午後0時25分にティオフしたばかり。山下美夢有の弟・勝将（まさゆき）はトータル2アンダーから2日目をスタートさせる。史上最年少15歳139日でプロ転向し、これがプロデビュー戦の加藤金次郎は2番パー4でバーディが先行。トータル1アンダー・81位タイで序盤をプレーしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
