ゴルフにはまり過ぎてネイリストからティーチングプロに転身? 最近増えている“配信ゴルフ女子”の実態
配信アプリを使い、リアルタイムに映像や音声を届ける“ライバー”が、ちまたで話題になっている。その中にはゴルフをメインに扱う可愛い“配信ゴルフ女子”も多い。配信中は、最新のゴルフギアやウェアの話、ラウンドの報告などを行い、ほぼ毎日配信している人も多いという。ゴルフにはまり、配信まで行うようになった“配信ゴルフ女子”を紹介。
【写真】ボディコンテストにも挑戦している“配信ゴルフ女子”の水着姿
えつこCCさん愛知県出身、ゴルフ歴1年半、ベストスコア赤110ゴルフの沼にはまり過ぎてUSGTF（United States Golf Teachers Federation）のライセンスを取りました。PGMでwithGolfのサポートプロをやっています。前職はネイリスト。“えつこ”は配信用のニックネームなので、PGMでは本名の“大久保栄里”で検索してください。ラウンドに行くか、練習場にいるかの毎日です。元気いっぱいの配信が持ち味なので、一緒に笑って楽しみましょうね！◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「オシャレだと思う女子プロ」ランキング！ 原英莉花に河本結……ゴルフ界のファッションリーダーは誰だ?】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンのリーダーボード
【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ
ティーチングプロにショップ店員も? ゴルフ沼にハマった“配信女子”の実態とは？
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる！
【写真】ボディコンテストにも挑戦している“配信ゴルフ女子”の水着姿
えつこCCさん愛知県出身、ゴルフ歴1年半、ベストスコア赤110ゴルフの沼にはまり過ぎてUSGTF（United States Golf Teachers Federation）のライセンスを取りました。PGMでwithGolfのサポートプロをやっています。前職はネイリスト。“えつこ”は配信用のニックネームなので、PGMでは本名の“大久保栄里”で検索してください。ラウンドに行くか、練習場にいるかの毎日です。元気いっぱいの配信が持ち味なので、一緒に笑って楽しみましょうね！◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「オシャレだと思う女子プロ」ランキング！ 原英莉花に河本結……ゴルフ界のファッションリーダーは誰だ?】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンのリーダーボード
【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ
ティーチングプロにショップ店員も? ゴルフ沼にハマった“配信女子”の実態とは？
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる！