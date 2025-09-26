選手たちが使用するヤーデージブックのカバーを「こだわりチェック」 仁井優花自筆のイラストが可愛すぎる！
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。今回は選手たちが使用するヤーデージブックのカバーを「こだわりチェック」した。
【動画】ヤーデージブックのカバーに見せた選手たちのこだわりとは？【日本女子プロゴルフ協会の公式Instagramより】
ヤーデージブックとは、各ホールのレイアウトやハザードの配置、各地点までの距離が記載された冊子のこと。選手たちはそれをカバーに入れて携帯している。時には個性的なデザインやカラーのカバーが映像に写ることもあり、ファンにとっても気になる存在だ。最初に紹介してくれたのは脇元華。所属先の「GMO」のロゴを上部に配し、カバーをお尻のポケットに入れた時に見えるよう工夫をしている。そして下部には自分の名前にちなんで、ボールと同じ「87」のロゴを入れていた。神谷そらも上部には「SORA」と名前を、下部には誕生日をプリント。「同じデザインで4色作ってもらって、その日のウェアに合わせて自分で選んでいます」とのことで、他にはターコイズ（緑がかった青）、黄色、赤がある。仁井優花のカバーには自らiPadで描いたユニコーンがプリントされている。「午年なので馬の絵を描きたいなと思いユニコーンにしました。こだわりは前髪が虹色のところです」と自分でもお気に入りの様子。工藤遥加は黒いカバーに、大事にしている言葉「強い弱いは執念の差」が緑で刺繍されている。「オフにはドライバーが怖くて振れなかったのですが、まずはチャレンジする精神から鍛え直そうと思いました。その気持ちが優勝に繋がりました」と、言葉に込められた思いを語った。そして中には尾関彩美悠のサイン。「最近仲よくしていて、彼女が頑張っているので、自分も頑張ろうと思って、サインをもらいました」と笑顔を見せていた。テレビ中継でも、選手たちが真剣にヤーデージブックを見ながら攻略法を考えている姿はよく見かける。これからは手にしているカバーにも注目してみたい。
ヤーデージブックとは、各ホールのレイアウトやハザードの配置、各地点までの距離が記載された冊子のこと。選手たちはそれをカバーに入れて携帯している。時には個性的なデザインやカラーのカバーが映像に写ることもあり、ファンにとっても気になる存在だ。最初に紹介してくれたのは脇元華。所属先の「GMO」のロゴを上部に配し、カバーをお尻のポケットに入れた時に見えるよう工夫をしている。そして下部には自分の名前にちなんで、ボールと同じ「87」のロゴを入れていた。神谷そらも上部には「SORA」と名前を、下部には誕生日をプリント。「同じデザインで4色作ってもらって、その日のウェアに合わせて自分で選んでいます」とのことで、他にはターコイズ（緑がかった青）、黄色、赤がある。仁井優花のカバーには自らiPadで描いたユニコーンがプリントされている。「午年なので馬の絵を描きたいなと思いユニコーンにしました。こだわりは前髪が虹色のところです」と自分でもお気に入りの様子。工藤遥加は黒いカバーに、大事にしている言葉「強い弱いは執念の差」が緑で刺繍されている。「オフにはドライバーが怖くて振れなかったのですが、まずはチャレンジする精神から鍛え直そうと思いました。その気持ちが優勝に繋がりました」と、言葉に込められた思いを語った。そして中には尾関彩美悠のサイン。「最近仲よくしていて、彼女が頑張っているので、自分も頑張ろうと思って、サインをもらいました」と笑顔を見せていた。テレビ中継でも、選手たちが真剣にヤーデージブックを見ながら攻略法を考えている姿はよく見かける。これからは手にしているカバーにも注目してみたい。
