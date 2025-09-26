ÎëÌÚ°¦Íý¡¡³¹¤Î½÷À¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÃËÀ¤ÎNG¹ÔÆ°¡É¤Ë¶¦´¶¡Ö¥À¥á¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤ë¤¤¤ë¤¤¤ë¡ª¡×
¡¡¸µ¡î-ute¤Ç²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃËÀ¤ÎNG¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢³¹¤Î½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÈNOT¥ª¥È¥Ê¤¢¤¶¤ÈÃË»Ò¡É¤ò¾Ò²ð¡£1¤Ä¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÉðÍ¦ÅÁ¤ò¸ì¤ëÃË¡×¤Ç¡¢¡Ö2ÅÙ¤È²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÆæ¤Î½õ¸À¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤¬Â¿¤¯¤Æ°Î¤½¤¦¡×¡Ö¡ÈÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¡£
¡¡ÎëÌÚ¤â¡Ö¥À¥á¡ª¡ª¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£½Ð±é¿Ø¤«¤é¤â¡ÖºÇ°¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¤¿¤Á¤â¥À¥á¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö²¶¤Ï¥Ê¥·¤«¤Ê¡×¤È¾¡¼ê¤Ë½÷À¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ä¤±¤ëÃË¤¬¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢³¹¤Î½÷À¤«¤é¤Ï¡ÖÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ²á¾ê¤Ë¿É¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï»ÄÇ°¡£½÷¤Î»Ò¤ò²¼¤²¤Á¤ã¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¤Ê¤¼¤«¸«Äê¤á¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ë¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤âÎëÌÚ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ë¡ª¤¤¤ë¤¤¤ë¤¤¤ë¡ª¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£