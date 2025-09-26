◇インターリーグ マリナーズ6―2ロッキーズ（2025年9月25日 シアトル）

マリナーズのカル・ローリー捕手（28）は25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に「2番・DH」で先発出場。前日に59、60号を放ってチームを24年ぶりのア・リーグ西地区優勝に導いた大砲は、この日4打数無安打1申告敬遠で不発。ヤンキース・ジャッジが2022年にマークしたリーグ最多62本塁打にあと2とし、ドジャースとの今季レギュラーシーズン最終カード3連戦に臨むことになった。

本塁打は最近5試合で4発。リーグ記録更新のプレッシャーも感じることなく本塁打を量産している。この日はローリーが打席に立つたびに多くの観客が立ち上がって61号の期待を込めて声援を送ったが、期待された本塁打は生まれず。

5―0で迎えた4回2死一、三塁の第3打席では、一塁走者のアロザレーナが二盗を成功させて二、三塁となったためローリーが敬遠される不運な場面もあった。ローリーが敬遠されると、本拠ファンはロッキーズバッテリーに大ブーイングを浴びせた。

前日は初回に右翼上段席に飛距離438フィート（約133・5メートル）の特大アーチを放り込み、先制の59号。8―1で迎えた8回にもローリーは右越えへ60号を突き刺した。シーズン60本到達はメジャー史上7人目の快挙だった。