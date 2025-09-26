シャオミ、9,280円の軽量コードレス掃除機 - 最大22,000Paのパワフル吸引
シャオミ・ジャパンは9月26日、最大22,000Paの吸引力を備えた「Xiaomi コードレス掃除機 P30」を発売した。店頭予想価格は9,280円前後の見込み。10月10日までは早割価格として、8,980円で販売する。
Xiaomi コードレス掃除機 P30
ターボモード時で最大22,000Paの吸引力を実現した軽量コードレス掃除機。メインユニットの重さは約860gで、持ち運びも含め取り回しやすい点も特徴となる。延長ロッドやブラシバーなどを装着した全体の正味重量は約1.41kg。
4基の2,000mAhリチウムイオン電池を内蔵し、最大40分間のバッテリー駆動が可能。充電はUSB Type-Cポートで行える。メインユニット部には最大99.8％のろ過効率となる5段階フィルターを搭載した。
隙間ブラシを使うと細かい場所のゴミを回収できる
