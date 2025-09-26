ドジャースは２５日（日本時間２６日）に敵地アリゾナでのダイヤモンドバックス戦に８―０で勝利し、４年連続２３回目のナ・リーグ西地区優勝を果たした。先発した山本由伸投手（２７）は６回４安打無失点の好投で１２勝目（８敗）をマーク。日本選手７人目のシーズン２００奪三振を達成した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４回に４試合ぶりの５４号２ランを放ち、勝利を決定付けた。

試合後、シャンパンファイトの前にロバーツ監督はスピーチしてドジャースナインを鼓舞した。

「まず最初に、またナ・リーグ西地区を制したこと、おめでとう。この地区がロサンゼルスのものだということは、世界中が知っている。これは最初のステップにすぎない。そう、最初のステップなんだ。数日前にも話したが、これからの５週間は君たちの人生で最も大事な５週間でなければならない」

「ここから先で私が唯一お願いすることは、引き続きお互いのためにプレーすること。ここから大事なのは『最後に立っているチーム』になること、そして優勝するために何でもやり切ることだ。この部屋にいる全員、そして外にいる多くの人たちも、この瞬間に貢献してきた。だから楽しもう。今を味わおう。君たちはその価値がある。ただし、エッジを失うな。その鋭さをあと５週間、持ち続けろ。おめでとう！！！」

３０日（日本時間１日）にポストシーズンが開幕。１９９８〜２０００年のヤンキース以来となるワールドシリーズ連覇を目指す。