レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２５日（日本時間２６日）に敵地トロントでのブルージェイズ戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打だった。打率２割６分１厘。チームは１―６で敗れたが、レギュラーシーズン残り３試合でポストシーズン進出マジックを１とした。

ブルペンデーとなったブルージェイズは先発右腕バーランドが２回を投げ無安打無失点、その後も継投で６回までパーフェクト投球だった。２回先頭で第１打席を迎えた吉田は１ストライクからの２球目、真ん中のチェンジアップを逆方向に打ち返すが左飛だった。

５回先頭は２番手左腕ラウアーに対しカウント１―２からの４球目、ストレートを打たされ遊ゴロ。５点ビハインドの７回二死無走者は４番手右腕フィッシャーからストレートの四球を選ぶが得点には結びつかなかった。

１―６の９回二死一、二塁は７番手右腕ホフマンのカウント１―１からの３球目、内角低めのスプリットにかろうじてバットを当てると、スピンのかかった緩いゴロが三塁ベース右を抜け、内野安打となり満塁に。テレビ中継を行ったＮＥＳＮの解説者メローニ氏は「スプリットをバットの先で捉え、打球が三塁線へ行きました。（三塁手の）クレメントは（右寄りのシフトで）三塁ベースから離れたところにいたので、一塁を駆け抜けるのにはパーフェクトでした。（クレメントにとっては）ノーチャンスで、（アウトにすることを）諦めるしかなかったですね」と説明。実況アナのオブライエン氏は「打球速度は４６・９マイル（約７５・５キロ）でした」と補足した。続くゴンザレスはカウント２ボールからの３球目、甘いストレートを打ち損じ、遊飛に倒れ試合終了となった。

吉田は５試合連続マルチ安打とはならなかったが、６試合連続安打、９試合連続無三振で９月の打率を３割３分３厘、出塁率３割５分４厘とした。