車椅子ユーザーのインフルエンサーのあーりんさんが2025年9月23日にXを更新。多目的トイレを使用しようとしたところ、前の利用者が20分以上滞在し、着替えをしていた可能性が高いとして注意喚起を行った。

「ここでおめかししたのかな？」

あーりんさんはXで、腹痛があり近くの多目的トイレに向かったところ、使用中だったことを告白。しかし、「10分経過...開かない...小窓に人影が見える...位置と高さ的に介助者かな？」「15分経過...長めだな...もしかしたら着替えとかが必要なオストメイトの方とかなのか？！20分ちょい経過...ようやく扉が開いた！！」と長時間順番待ちをしたことを明かした。

しかし、中から出てきたのは、「大きなバックを持った量産型？ロリ系？素敵なフリフリお洋服を身にまとって、メイクもヘアもバッチバチに決まった二足歩行の女の人」だったという。

あーりんさんは「決めつけは良くない」「この人も分かりにくいけど外から見えない障害を抱えていて、訳あって多機能トイレを使ってたのかもしれない。いつも勘違いされて傷ついているかもしれない...」と推し量りながらも、「大きなバックはここでおめかししたのかな？？ バッチバチに決めて、どこかへお出かけかな？」とこぼす。

「みんなが笑いあって過ごせる社会になるといいなぁ」

また、あーりんさんは、「私が来る前から入ってたってことは、かなり長時間入ってたんだね。なんで私の顔を見てバツの悪そうな顔をしたのかな？」と指摘し、空いてたら使ってもいいとは思うけど、そんな長時間は勘弁して」。

また、「車いすだとココしか使えないのよ。（そもそも違う建物行かないと多機能トイレなかったし、お腹痛くて他のところに行く余裕も無かったのよ。）」と事情を明かした。

ポストの中で、あーりんさんはあらためて「ハロウィンも近づいてきてるので言いますが...多機能トイレは、赤ちゃんやオストメイトなど理由のある方以外のおめかしやお着替え場所ではございません！！ゴミ箱もオムツなど汚物を捨てるところで、おやつやメイクのパッケージを捨てるためにある訳ではありません！！」と注意喚起。

さらに、「使う時は外に漏らしそうなピンチな人がいるかもしれないことを忘れないでください」とつづり、「みんなが笑いあって過ごせる社会になるといいなぁ」と呼びかけていた。