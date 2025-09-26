149.69　現値
149.54　エンベロープ1%上限（10日間）
149.47　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
148.48　200日移動平均
148.06　10日移動平均
147.94　一目均衡表・雲（上限）
147.83　21日移動平均
147.73　一目均衡表・転換線
147.73　一目均衡表・基準線
146.80　一目均衡表・雲（下限）
146.58　エンベロープ1%下限（10日間）
146.48　100日移動平均
146.19　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

一気のドル高でボリンジャーバンド２シグマ上限などを超えての推移となっている