テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド２シグマ上限超えて上昇
149.69 現値
149.54 エンベロープ1%上限（10日間）
149.47 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
148.48 200日移動平均
148.06 10日移動平均
147.94 一目均衡表・雲（上限）
147.83 21日移動平均
147.73 一目均衡表・転換線
147.73 一目均衡表・基準線
146.80 一目均衡表・雲（下限）
146.58 エンベロープ1%下限（10日間）
146.48 100日移動平均
146.19 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
一気のドル高でボリンジャーバンド２シグマ上限などを超えての推移となっている
