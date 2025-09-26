義母の嫁いびりにストレスを感じて、体調を崩してしまう人もいるようです。それが妊娠中だとメンタルも不安定になりやすかったり、つわりで体調不良だったりと、余計にストレスを感じてしまうでしょう。そんなときに味方になってくれる人がいると心強いですよね。今回は、妊娠中に義母の嫁いびりに耐え続けた結果、夫に惚れ直した話をご紹介いたします。

味方になってくれた

「妊娠中につわりがひどくて倒れてしまい、少し入院したことがあるんです。たしかにつわりのせいで体調不良になったのですが、一番は義母の嫁いびりが原因だと思います。

義実家とは歩いて5分ほどの距離なので、義母はよくアポなし訪問をしては『部屋が汚い』『料理をもっと頑張りなさい』など、あれこれ口出ししてきて、それがすごくストレスでした。気分が悪いから寝たくても、義母がいると監視されている気分で、ずっと動き回ってないといけなかったし。ただ夫には言いにくくて、ずっと我慢していたんです。入院時にこれまでのことを全部話したら『いくら血のつながった家族でもそれは許せない』『ここまで追い詰めて……』『自分の妻がひどいことを言われて、黙ってるなんてできるはずがない！』と言ってくれました。

正直、夫に相談しても義母の肩を持つと思っていたので驚きでした。でも、私の味方になってくれて、夫に惚れ直しましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 義母への嫌悪感を夫に相談するのって、下手すると夫婦仲に亀裂が入ることもあるため慎重になりますよね。こんな風に奥さんの味方についてくれる人だと心強いですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。