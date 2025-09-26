Photo: にしやまあやか

遠くの被写体を大きく、鮮明に撮ろうと思うと、真っ先に検討するのは一眼レフや高価な望遠レンズの購入でしょう。

ところが「TeleCular20-60X」を使えば、スマホだけでその体験が叶います。もちろん手持ちで気軽に撮るというより、三脚を立てて腰を据えて撮影するスタイルにはなるものの、それがスマホで実現できるというのは大きな驚きでした。

ここでは、望遠初心者の筆者が「TeleCular20-60X」をお借りして使ってみたので、詳しくレビューしていきます。

セット内容と取り付け方

「TeleCular20-60X」には、ズームレンズ本体のほか、スマホ用クリップ、ボールヘッド付き三脚、アイキャップ、収納ポーチなどがセットになっており、これ1つですぐに撮影できる手軽さも魅力です。

取り付けはシンプルで、付属のスマホクリップにスマホをはさみ、レンズを装着。それを、三脚に取り付け、角度を調整すれば完了です。

取り付け幅を調整できるクリップなので、対応するスマホの種類も多め。

ただ、「本体幅が7〜10cm、かつメインレンズの中心位置が端から1.2〜5.2cmにある機種に限る」という点にはご注意を。私の持っているiPhone 12 miniは残念ながら対応外だったので、今回はパートナーからiPhone 13を借りて試してみました。

iPhone 13で超望遠を試す

こちらの情報によると、晴れている日は月のクレーターの撮影もできるらしいのですが、今回は天候に恵まれなかったので、曇りの日の昼間に赤い丸で囲った鉄塔を撮影してみました。

こちらが撮影した写真です。普通に撮影すると豆粒程度にしか映らない鉄塔が、先端の模様まではっきりと写っています。まるで至近距離から撮ったかのような大きさで撮れました。

ズームリングで倍率を調整し、フォーカスリングで大まかにピントを合わせるという構造は、一眼レフ用の望遠レンズと同じ本格仕様。とはいえ、スマホの画面を見ながらリングを捻るだけで、最終的なピントはスマホのオートAFが補正してくれるので、初心者でも迷わず感覚的に扱えました。

また撮影中に発生した「四隅の黒い影（ケラレ）」は、スマホのカメラを2倍程度にズームするだけで簡単に解消します。

画質は使用するスマホに依存するものの、iPhone 13でも十分に感じられました。解像度の高い機種を使用すれば、さらに鮮明さを感じられる可能性があります。

撮るだけでなく「観る」も楽しめる

「TeleCular20-60X」は、アイキャップを装着すれば単眼鏡としても利用可能です。

鳥や遠景の観察、推しのパフォーマンス、旅行先の景色を眺めるなど、写真撮影に限らない活用方法があるのもポイントです。収納ポーチも付属しているので、持ち運びも可能です。

正直、高価な望遠レンズでしか味わえなかった望遠体験を、2万円台でスマホに追加できるというのはかなりお手頃に感じました。これがあれば、お子さんが運動会や学芸会で活躍する姿を、細部までしっかり記録できるのではないでしょうか。

ここでは紹介しきれなかったアイテムの詳細は、プロジェクトページに掲載中。気になった方は合わせてチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

