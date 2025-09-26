Ž¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀïŽ£½é¿´¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î"5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È"
¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀïÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¤ª¤³Ãã¡¿PIXTA¡Ë
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤Ï¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÃÎ¼±¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¥°¥Ã¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ç¡¼¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Î¡¼¥ß¥ë¥¯º´Æ£¡Êº´Æ£Í´°ì¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö´ÑÀïÎÏ¸þ¾å¤ËÉ¬Í×¤Ê5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼IQ¤ò¹â¤á¤ë¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀïÎÏÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÑÀïÎÏ¸þ¾å¤ËÉ¬Í×¤Ê5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
²¿»ö¤Ë¤â¡¢ÃÃ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¿´¡¦µ»¡¦ÂÎ¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀïÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ï¡Ö¿´¡¦ÌÜ¡¦ÃÎ¡¦µ»¡¦Ç¾¡×¤Î5¤Ä¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î5¤Ä¤È¤Ï²¿¤«¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
➀¿´¡§¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»ëÅÀ¡õ¥×¥é¥¹¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¤Ò¤¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÎôÀª¤À¤È¡Ö¤¢¤ì¤¬¥À¥á¤À¡×¡Ö¤³¤³¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¤Ê¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈÝÄêÅª¡¦ÈãÈ½Åª¤Ê´¶¾ð¤Ë¿´¤¬»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³Æ¥×¥ì¡¼¤Ë¥×¥é¥¹¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È²ò¼á¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼¡Âè¤ËÁª¼ê¤Î¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ä¡¢Áª¼ê¤Î¤¤¤¤È½ÃÇ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢¾ï¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤´¤È¤ËÁÇÁá¤¤È½ÃÇ¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»î¹ç¤Ï11¿ÍÂÐ11¿Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ë¤ÏÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹Í¤¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°Õ¿Þ¤â½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ç¤Î¾õÂÖ¤äµ¤²¹¡¢É÷¤Ê¤É¤Î¼«Á³¾ò·ï¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ìµ¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢´°àú¤òµá¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥ß¥¹¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁ°Äó¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢
¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¦¼éÈ÷Â¦¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¡¼¤Î°Õ¿Þ¤òÈ¯¸«¤·¡¢Ç§¼±¤·¡¢ÁÛÁü¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÑÀï¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÎÆ°¤¤â½ÅÍ×
➁ÌÜ¡§»î¹ç»þ¤Ë¥Ü¡¼¥ë°Ê³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë
¼¡¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿ä¤·¤ÎÁª¼ê¤òÄÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ËÌÜ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Î¥Ü¡¼¥ë°Ê³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÁª¼ê¤ä¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤½¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼êÁª¼ê¤Ê¤É¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ëÌ£Êý¤ä¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦Áê¼êÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÎÆ°¤¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸«Êý¤¬¤µ¤é¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ã¯¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ª¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¦Ã¯¤¬´íµ¡¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ë¤¢¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤¬¤â¤Ã¤È±ü¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤Î¤È¤¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤äÁª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±
£ÃÎ¡§¤½¤â¤½¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ï
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÀï½Ñ¥ï¡¼¥É¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÒÊý¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤Ï¡©¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¡Ö4¡½4¡½2¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¡©¡×¡Ö¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ÎËÜÍè¤ÎÌò³ä¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë°Õ³°¤È¿Í¤ËÀâÌÀ¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤òÃ¯¤«¤«¤éÂÎ·ÏÅª¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢»î¹ç¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢µ»ö¤äËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÇÆ°²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÇÊÒÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤¿¤Á¤¬»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤È¤¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï»þ¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¾ï¤è¤êÆâÂ¦¤Ë°ú¤¡¢¥³¡¼¥È¤ÎÂç¤¤µ¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ï¤Ê¤¼¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤äµ¿Ìä¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢¼Â¤ÏÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ä³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖÁª¼ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Î¸«¤¨Êý¤â¤°¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¶ËÃ¼¤ÊÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¿Ø¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼éÈ÷¤Ð¤«¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤ÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¶þ¶¯¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¶õÃæÀï¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¨¤Èµá¤á¤Æ¤â¡¢Å¬Ç¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÎ¤ê¡¢Áª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÎ¼±¡×¤¬´ÑÀïÎÏ¤ò¹â¤á¤ë
¤½¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´Ñ¤ë¾å¤ÇºÇ½é¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¾ï¤Ë¹Ô¤Íè¤·¡¢»î¹ç¤¬¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ìîµå¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶¼é¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸òÂå¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁ´ÂÎÁü¤òÂª¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Öº£¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÉÌÌ¤Î¸«¶Ë¤á¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Î¸«Êý¤¬°ìÃÊ³¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¹¶·â¤È¼éÈ÷¤Î2¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï8¤Ä¤Î¶ÉÌÌ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ÑÀïÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤³¤½¤¬¡ÖÃÎ¡×¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤Î¹½À®¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢5¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¡ÖÃÎ¡×¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¿´¡×¤ä¡ÖÌÜ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÎ¡×¤È¡Öµ»¡×¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÀï½Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢»î¹çÍâÆü¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿ÉÕ¤¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀï½Ñ¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ò¼«ºß¤ËÆÉ¤ß²ò¤¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡ÖÇ¾¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ñ¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¸åÊÔ¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀïÎÏ¸þ¾å¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¿´¡¦ÌÜ¡¦ÃÎ¡¦µ»¡¦Ç¾¡×¤è¤ê»Ä¤ê¤Î¡Öµ»¡¦Ç¾¡×¤Î2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ä
¡Ê¥Î¡¼¥ß¥ë¥¯º´Æ£ ¡§ ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ç¡¼¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLifepicture ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë