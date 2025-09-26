「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日正午現在で野村不動産ホールディングス<3231.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



２６日の東証プライム市場で野村不ＨＤが５日ぶりに反発。株価は株式分割考慮後の最高値を更新している。同社は不動産大手で「プラウド」ブランドの分譲マンションなどを手掛けている。都内などでマンション価格が高騰するなか、同社の業績は好調で２６年３月期は最高益を更新する見込み。今期配当は年３６円が予定されており、足もとの配当利回りは約３．７％と高水準にある。ただ、きょうは中間配当の権利付き売買最終日であり、配当権利取りが一巡した後は株価は一服する可能性もある。



