粧美堂<7819.T>が後場急伸している。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、２５年９月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の１２億円から１４億円（前期比３８．６％増）に引き上げた。



売上高予想は従来通り２２０億円（同５．２％増）で据え置いたが、キャラクター商品を含めた商品力アップにより利益率の高いナショナルブランド（ＮＢ）商品を中心に順調に推移したことに加え、自社企画商品全体で販売単価が上昇したほか、第２四半期から連結対象となったピコモンテ・ジャパンの化粧品販売について順調に推移したことで、利益率が大きく向上したとしている。



また、期末配当を従来計画比５円増額の１６円５０銭とすることも発表。中間配当の１１円５０銭をあわせた年間配当は２８円（前期は２２円）となる。



出所：MINKABU PRESS