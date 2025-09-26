Image: Raymond Wong - Gizmodo US

4月で誕生10年を迎えたApple Watch。

フィットネストラッカー、楽曲プレイヤー、道ナビにも使えるおしゃれな腕時計の登場で、最初は「iPhone要らなくなっちゃうかも？」とまでいわれていましたが、10年経ってもiPhoneの地位は揺るぎなく、これだけ全部盛りのApple Watch Ultra 3をもってしても、iPhoneの代わりにはなれそうにありません。

新発売のApple Watch Ultra 3は12万9800円。この価格ならiPhone 17（12万9800円）が買えますし。iPhoneならカメラも良くて、スマホとペアリングしなくても使えますからねぇ…。

Ultraのターゲット顧客は、ダイバーや登山が好きなアウトドア派です。そんな人たちのニーズに応えて、画面は広くとって、バッテリー持ちを極限まで伸ばし、GPSの精度を高め、カスタマイザブルなActionボタンを装備してきました。

Apple Watch Ultra 3 ●これは何？ いちばん大きくて多機能なAppleのスマートウォッチ ●価格 12万9800円（アメリカでは799ドル） ●好きなところ 画面が広々してる衛星でつながるから緊急時も安心バッテリー時間が増加頑丈で耐久性抜群新機能「睡眠スコア」が便利 画面が広々してる衛星でつながるから緊急時も安心バッテリー時間が増加頑丈で耐久性抜群新機能「睡眠スコア」が便利 ●好きじゃないところ デカすぎ高すぎ2色しかない デカすぎ高すぎ2色しかない

でも、登場から3年経ったころから、Apple Watch Ultraはアドベンチャー用の枠を超えてきた感があります。

姉も夫にプレゼントしてたんですが、理由は「手首が太いから」。そうかと思うと、手首が細いのにUltraをつけてる友だちも何人かいて、傍で見てるとウォッチの存在感半端ないんだけど、大画面でバッテリーが充電1回で2〜3日持つ魅力には抗えない様子。もはやUltraはアウトドア好きだけのウォッチではなくて、単に最強スペックのApple Watchなのです。

新型もひとことでまとめればそう。初代、第2世代とデザインは同じで機能を充実させたバージョンなわけですが、買い替えるほどの変化かどうかはここを読めば参考になるし、読む暇のない人は「最強ウォッチ」って認識でOKかと。

デザインそのままに3Dプリント採用

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

ちなみに僕はApple Watch Ultra使いではありません。

魅力はわかってるし、G-SHOCKみたいなゴツいウォッチも大好きなんだけど、Apple Watch Ultraは単純にデカすぎて、ケースも邪魔なら、画面も自分には大きすぎるんです。「そこがいいんだよ」って人にはいいんだろうけど。

チタニウムのケースは49mmで、ディスプレイはたっぷり広め。Apple Watch Ultra 3はほかのモデルよりタフで、変わりやすい天候にも左右されないのが強みなのですが、普通に大きくて見やすい画面で頑丈なスマウォ探してる人なら、誰でも満足できる製品に仕上がってます。

デカすぎるっていうのはあくまでも個人の主観であって、超スリムなiPhone Airがいい人もいれば、それで電池持ち犠牲にするくらいなら旗艦のiPhone 17 Pro max買うわって人もいる。それと同じで好みは人それぞれ。自分は単にUltraより無印のApple Watchがしっくりくるタイプってだけの話ですね。

ちなみにぱっと見ただけではわからないけど、Apple Watch Ultra 3ではケースがアルミの削り出しじゃなく、3Dプリントで作られています。素材は100%再生チタニウム。これなら削り出しで出る廃金属も減らせて、鉱山の新規掘削も減らせるから、ダブルで環境にやさしい成型というわけ。

気になるのは強度ですね。さすがにレビュー機を岩にぶつけて強度を試す勇気はないけど、台所の棚のドアにぶつけても無事でした。猫砂の18kg入りの箱にぶつけたときには、欠けたかと思って焦ったけど大丈夫。傷ひとつついていませんでしたよ。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

全体のカタチはApple Watch Ultra 3もUltra 2もそっくり同じ。ベゼルが細くなったぶん、画面はちょびっと大きくなってますが、定規を当てて比べられるほどの差ではありません（公式発表の画面サイズも特に見あたらない）。

明るさもUltra 2と同じくらいかと。新世代ディスプレイ技術のLTPO 3が使われているので、Ultra 2のLTPO 2よりは進化してますが、LTPO 3は主に電力効率の向上に力を入れた技術ですからね。

新しいウォッチフェイスで気に入ってるのはコンパスの「Waypoint」です。NYの地下鉄通勤なので方位磁針使うことは滅多にないけどデザインが好き。これは初代Ultra やUltra 2の人もwatchOS 26にアップデートすると使えますよ。

内蔵チップはS10。これ以上の処理性能を求める人もいないんでしょうね。watchOS 26を触ってみたら、無印のApple Watchシリーズ9並みにサクサクでした。S10でなきゃできないことがあるとするなら、それは5Gと衛星通信ができることで、この2つに関してはApple Watchで初の対応となります。

「大画面で電池もちいいのはわかるけど、どうしても手首に大きなウォッチをつけたくない！」という人は無印のApple Watchシリーズ11かSE 3のほうが向いてるかも。こればかりは個人の好みなので。

ただ、水深100mの水圧に耐える最高の防水性能を備えているのはUltraモデルだけ。その辺もよく考えて決めたいですね。

ヘルストラッキング機能がますます充実

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

スペック向上がメインのアップグレード版ですが、新機能もあります。

特に高血圧アラート（日本未展開）と睡眠スコアの2機能はすごくいいので、まだ初代Ultra使ってる人や、watchOS 26にアプデしても機能が使えない人を呼び込む材料になりそう。

新型Apple Watchの｢高血圧の可能性を知らせてくれる機能｣は、Series 9以降のモデルでも使えます

高血圧アラートは一度設定しちゃえばバックグラウンドで動作していて、血圧上昇のサインが検出されるとすぐ教えてくれるって機能。スマートウォッチは医療器具ではないので血圧は測っていないんですが、センサで拾った心拍数のデータを元に血圧が上がるパターンを「機械学習ベースのアルゴリズム」で捉えてくれるんです。

米国ではFDAのお墨付きももらっています（厳密には「FDA認可」ではなく「FDAクリア」。つまり類似の市販品と比べて安全で効き目があることをFDAにデモ済みという意味）。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

転んだとき代理で緊急通報してくれる機能と同じように、これも使えるなら使わない手はありませんよね。それで命拾いすることもあるんだし。Series 4を境にウォッチを医療器具ではなく健康器具と位置付けてきたApple。高血圧通知機能もその一環です。

誰もが待ち望んでいた機能といえば、睡眠スコアもそう。他社製品の後追いではありますが、そこはApple。いろんな意味で見せ方が一枚も二枚も上手です。

Apple Watch Ultra 3を着けたまま寝落ちすると、自動で睡眠スコアが起動して就寝時刻と睡眠時間、眠りが中断するタイミングを追跡して、快眠度のスコアを5段階表示するんです。スコアを押すと、睡眠データの詳細が表示されたり、同期したiPhone側のHealthアプリが起動してもっと詳しく見られたりするんですね。全部わかりやすい図で。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

毎日の活動量を可視化するアクティビティリングになんか似てますよね。毎朝毎朝、睡眠スコアが「低め」の日が続くと「OK」や「高め」をつい目指したくなるもの。自分は睡眠が不規則なので「最高」と表示されたら感動だろうなあって想像するだけですが。睡眠スコアの狙いは、そもそもこうやって毎日のルーティンを見直して、睡眠の質を上げることにあるわけでして。みんなつい夜更かしして無茶しちゃうけど、人間、体が資本。

大富豪のビル・ゲイツだって富豪のアリアナ・ハフィントンだって、「長生きの秘訣は規則正しい睡眠にあり」といってるし、ハフィントンに至っては、それで本1冊書き上げてるほどですもんね（うちの猫たちも1日12時間以上は寝てる。それが幸せの秘訣だといっている）。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

もちろん「睡眠スコアを見る＝毎晩夜更かしをやめる」とはならないのが悲しいところ。だらだらとネトフリ見たり、Switch 2やったりして夜更かししちゃう夜もありました。みんなは自分より意志固いだろうし、アクティビティリングはゲーム的要素があるので、ハマってる友だちもたくさんいます。スコア稼ぎで安眠できるなら安いもんですよね。

先述のように、高血圧アラートと睡眠スコアはApple Watch Ultra 3を買わなくても利用できます。血圧はwatchOS 26にアプデすれば、Apple Watch Series 9以降とUltra 2で無料で使えるし、睡眠スコアの対応はもっと広くて、ＷatchOS 26にアプデ後のApple Watch Series 6以降、SE 2、初代Ultra以降で利用が可能です。

5G＆衛星通信でつながる安心感

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

5Gでスマホが変わると言われて5年が経ちますが、5Gの安定した高速な接続環境が、ついに本年発売のApple Watch全モデルに実装されました。

といっても、違いに気づくことは滅多にないですけどね。Apple Watch Ultra 3も手持ちのApple Watch Series 9も接続スピードは大して変わりません。5Gを内蔵したのは将来に備えてなんでしょう。まあ、2Gが終わって3Gが過去のものになったように、いつかは4Gも廃止になることを見越しての装備かと。それって何年も先の話だし、それまでUltra 3が残ってるかどうかもわからないけど。

むしろApple Watch Ultra 3に特別に装備されたワイヤレス接続で利用価値が高いのは衛星通信です。使い方はiPhoneと同じ。衛星経由で緊急通報できるほか（緊急SOS）、連絡先にメッセージを送ったり、現在地を「Find My」アプリで共有できます。

Ultra 3での実装を見る限り、Apple的には、4Gや5Gの電波につながらないときのバックアップと捉えていて、頻繁に使うことは想定してない印象です。ホーム画面にも出ていないし、コントロールセンターでショートカットのボタンを加えないと衛星通信にはアクセスできないので。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

さっそく使って見たら、 衛星通信接続の手順はiPhoneとまったく同じでした。野外に出て、腕を左右に動かす。これで衛星につながるんですね。立地と見晴らしにもよりますが、時間は数秒といったところです。

接続後はボタンをタップして進むと3つの機能が表示されて、以後は空に向かって手をかざさなくてもOK。現在地やメッセージを送ると、受け手に衛星通信経由のラベルが表示されます。これを見れば電波の届かない圏外にいることが受信側にもわかるし、帰還できない万一のときには支援が要ることもわかるというわけ。

衛星通信サービスは先述のようにオプトインで、アプリじゃありません。コントロールセンターで手動でONにして、緊急時か単にチェックインしてるだけなのか選ばなきゃなりません。

オフグリッドの山暮らしでもない限り、衛星通信は毎日使うものではないけど、毎日使うとしても接続はそんなに早くないです。あくまでも万一の備え。一生お世話にならない可能性は高いし、できればお世話になりたくない機能です。安心をお金で買う価値があるかどうかは自分で考えて決めましょうね。

最大＆最高。だけど自分向きとは限らない

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

iPhone 17 Pro Maxが機能全部盛りの新型iPhoneなら、Apple Watch Ultra 3はそのウォッチ版。言うなればただのApple Watchです。

多少新味はあるけど基本的には同じデバイス。黎明期のApple Watchみたいに新製品が出るたびに新機能が出て、使い方が根本から変わる感じではありません。

大きくて厚い機能全部盛りのスマートウォッチが本当に要るのか？ そこまで機能を欲張らなかったら節約になるんじゃないか？ そこが判断の分かれ目。

Apple Watch Ultra 3は、49mmのケースにAppleの持てるものすべてを詰めこんだ素晴らしい製品ではあります。ただ自分のニーズに合うかどうかは別問題。手首のサイズに合うかどうかも別問題だからです。

僕の場合、今使ってるApple Watch Series 9が正常に動作しなかったら（watchOS 26入れても高血圧アラートや睡眠スコアが使えなかったら）、Ultra 3よりApple Watch Series 11を買っちゃうと思います（そこまでデカくなくていいし、アクションボタンも要らないし、最大42時間持つバッテリーも要らないので）

ベーシックなウォッチでいいなら、Apple Watch SE 3が3万7000円で買えちゃいますし。

過去を振り返ればSeries 9の前はSeries 4で、その前は初代の「Series 0」でした。Apple Watchってそうなんですよね。何年か使うとソフトウェアが更新されて動作が重くなったり、iPhoneと非互換になって、買い替えなきゃならなくなるのが毎度のパターン…。

サイズと機能が魅力の人には、Apple Watch Ultra 3はいい買い物です。でも、数年落ちのウォッチがあるなら、わざわざ買い替える必要はありません。手首にぴったり合うApple Watchや、自分が一番欲しいと思う機能のものを買うのがおすすめ。

残念ながらAndroidの人は今回も蚊帳の外です。Apple Watchの設定には全機種iPhoneが相変わらず必要。Wear OS対応のウォッチもいいのが揃っているので（SamsungのGalaxy Watch 8、GoogleのPixel Watch 4、OnePlusのWatch 3など）、そちらをチェックで！