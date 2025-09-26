実は“ただのバッグ”じゃないんです！【グローバルワーク】大人の1軍♡「お財布バッグ」

暑さが落ち着き、イベントや旅行などにぴったりの季節がいよいよ到来。編集部では、最低限の貴重品だけを持ち歩きたい時に活躍するオシャレなグッズをリサーチ。そこで注目したのが、【グローバルワーク】から登場している「お財布バッグ」。便利な収納はもちろん、大人コーデをセンスよく格上げしてくれそうなデザインも魅力です。身軽なお出かけをサポートしてくれそうなお財布バッグは、一度使うと手放せない存在になるかも。

ミニマルデザインで上品に

【グローバルワーク】「スペ軽お財布ショルダー2」\3,990（税込）

高見えが狙えるレザー調素材を使用した、シンプルで洗練されたデザインが魅力のお財布バッグ。ノットデザインのショルダーストラップが、さりげなくトレンド感を醸します。中にはファスナー付きポケットがあり、カードやお札・小銭を整理しやすい作りになっています。

大人コーデのアクセントにぴったり

【グローバルワーク】「スペ軽お財布ショルダー」\3,990（税込）

コンパクトながらも収納力の高いボストン型と、3つに分かれた収納スペースで使い勝手の良さそうなお財布バッグ。取り外し可能なショルダー紐付きの2WAY仕様なので、その日の気分やコーデに応じて使い分けられます。カラバリはシンプルな無地のブラック、ナチュラルなホワイトのほか、コーデのアクセントにぴったりなレオパード柄と無地のシルバーもラインナップ。

