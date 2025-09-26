SUPER BEAVER初のアコースティックアルバム発売決定！過去のリリース楽曲をリアレンジ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER BEAVERが、過去にリリースした楽曲をアコースティック編成にリアレンジしたフルアルバム『Acoustic Album 1』を12月3日にリリースすることが決定した。

■枠にとどまらない自由な発想で再構築！

本作にも河野圭を共同プロデューサーに迎え、“アコースティック”と銘打ちながらもその枠にとどまらない自由な発想で再構築し、既発アレンジとはまた違う魅力を放つ楽曲の数々で紡がれた壮大な作品に仕上がっている。

初回生産限定盤AとBには、それぞれ2025年1月28日に愛知県芸術劇場 大ホールにて開催されたSUPER BEAVER『アコースティックのラクダ2025 ～突然トッツゼン～』のライブ映像をBlu-ray DiscとDVDにて収録。さらに、バンド初の紙ジャケット仕様となる。

■アートワークの世界観が感じられるティザービジュアルも公開！

リリース解禁に伴い、アートワークの世界観が感じられるティザービジュアル（メイン写真）も公開。アートワークの全貌が明らかになるのを楽しみに待とう。

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『Acoustic Album 1』

