Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のSNSで、朝ドラ『あんぱん』で演じた「いせたくや」姿と新アーティスト写真撮影のオフショットを公開。そのギャップに注目が集まっている。

【画像】大森元貴の“振り幅”ショット／笑顔のクランクアップショット／新アー写オフショット／Mrs. GREEN APPLEの新アー写

■朝ドラ『あんぱん』で演じた「いせたくや」はどっしりとした貫禄

「いせたくや」の姿では、大きなサングラスをかけ、レトロなチェック柄ニットにベージュパンツを合わせ、両手を腰に当てた。白髪混じりの頭に、シミやシワのメイクも施され、役作りで増量したと語っていた通り、どっしりとした貫禄のある姿となっている。

■アーティスト写真では黒スーツでクールに。シャープなフェイスラインにも注目

一方で、新アーティスト写真の撮影現場では前髪を立ち上げ、黒のダブルスーツを着こなし、色気を漂わせる大森の姿が。つるんとした美しい肌やシャープな顎のラインが際立ち、洗練された雰囲気を放っている。

役者としての表現力とアーティストとしてのスタイル。その大きな“振り幅”に、SNSでは「同一人物とは思えない」「ギャップにやられる」「ますます目が離せない」といった声が寄せられている。

■「あんぱん、ありがとうございました」花束を抱えたクランクアップショットも公開

また、大森は自身のXを更新し、「あんぱん、ありがとうございました。たくちゃん、ありがとう」と投稿。紫色のラッピングに包まれた花束を抱えて笑顔を浮かべた姿を公開した。

さらに、投稿写真では「いせたくや」の若い頃と年老いてからの姿を、同じポーズで披露。この投稿にも「変貌ぶりがすごい」「メイクでここまで変わるものなのか」「本当に同じ人？」など、多くの反響が寄せられている。

■大森元貴 新アーティスト写真撮影のオフショット

■Mrs. GREEN APPLE 新アーティスト写真