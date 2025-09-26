キヤノンマーケティングジャパン株式会社の企業内起業「ichikara Lab」は9月25日（木）、雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」とのコラボレーションを発表。iNSPiC専用アプリで限定デザインのフレームやスタンプを公開している。

iNSPiCの専用アプリ「Canon Mini Print」で、SWIMMERデザインのフレーム3種とスタンプ8種を公開している。期間限定で、第1弾は9月25日（木）から2026年6月30日（火）まで。現時点で期間は未定だが、第2弾も実施する予定という。

またXとInstagramで計20名に、「iNSPiC PV-223」1台と、SWIMMERコラボデザイン着せ替えプレート1枚をプレゼントするキャンペーンも開催している。

いずれかでiNSPiCの公式アカウントをフォローし、「iNSPiCやSWIMMERへの熱い想い」を投稿して応募する。応募期間は10月31日（金）23時59分まで。

SWIMMERコラボデザイン着せ替えプレートは、iNSPiC PV-223本体用のカスタムパーツ。5種類のデザインを用意しており、一般投票により選ばれた上位2種類が賞品になるという。投票期間は10月13日（月）23時59分まで。

キャンペーン概要

応募期間：2025年9月25日（木）12時00分～10月31日（金）23時59分 応募方法：XまたはInstagramでiNSPiCの公式アカウントをフォロー。対象のポストに対して「iNSPiCやSWIMMERへの熱い想い」を投稿する。 賞品（計20名）：iNSPiC PV-223（1台）、iNSPiC PV-223専用SWIMMERコラボデザイン着せ替えプレート（1枚） デザイン投票ページ：https://survey.personal.canon.jp/enq/enq_form.php?qIds=oR2pVKDINV9ELGLYhNlW2g