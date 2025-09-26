ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場。4回の第3打席に今季54号を放ち、チームの大勝（8ー0）に貢献した。

今季6月にマウンド復帰を果たしてからは投打二刀流でチームを牽引してきた大谷。シャンパンファイトでは同僚らから「MVPコール」が巻き起こる一幕もあった。



■「あれはショウヘイへのチャントだろうね？」

MVPコールを受ける大谷翔平

ドジャース公式SNSはシャンパンファイトの動画を投稿。その中には大谷が今季限りでの引退を表明したクレイトン・カーショー投手やミゲル・ロハス内野手らから缶に入ったお酒を掛けられ、「MVP！MVP！MVP！」とコールされる大谷の姿が映し出されていた。

大谷は笑顔で両手を上げてそれに応えた。

一方、そのとき現地放送局『SportsNetLA』のインタビューを受けていたフレディ・フリーマン内野手は、この日6回7奪三振無失点の好投で今季12勝目を上げ、優勝投手となった山本由伸投手を絶賛。

「数字を見れば、彼は防御率2.50を切って（2.49）、WHIPも1未満（0.99）で、200以上（201）の三振を記録した。信じられないことを成し遂げたんだ」と今季の山本の功績を讃え、昨季についても「ポストシーズン（PS）で僕らのために見せてくれた活躍は信じられないものだった……」とコメントをしているところで、「MVPコール」が巻き起こり、インタビューを一時中断。

フリーマンは「あれはショウヘイに対してのチャントだろうね」とゴーグルを外して確認し、「やっぱりそうだった！」と笑顔を見せた。

そして、「彼は再びMVPを受賞するに値するよ、彼は本当に素晴らしいよ」と大谷に対しても称賛のコメントを送った。

今季大谷は打者として打率.281、本塁打王に輝いた昨季の自己最多タイとなる54本塁打、2年連続3度目の101打点、自己最多の144得点、OPS1.010をマーク。投手としては、防御率2.87、1勝1敗、62奪三振をマークし、直近3試合では14回2／3を投げて18奪三振無失点の好投が続いている。

ナ・リーグMVPはほぼ確実と見られる大谷。PSでも投打でチームを牽引することができるのか。