26日13時現在の日経平均株価は前日比251.78円（-0.55％）安の4万5503.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1130、値下がりは429、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は135.73円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が104.33円、アドテスト <6857>が93.19円、中外薬 <4519>が32.92円、ディスコ <6146>が22.08円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を36.47円押し上げている。次いでリクルート <6098>が27.15円、コナミＧ <9766>が17.56円、テルモ <4543>が14.32円、富士フイルム <4901>が12.36円と続く。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は不動産で、以下、その他製品、建設、鉱業と続く。値下がり上位には非鉄金属、医薬品、電気機器が並んでいる。



※13時0分13秒時点



株探ニュース

