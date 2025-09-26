「初めまして、娘です」白洲迅の妻・竹内渉、生後5ヶ月の長女“初顔出し”に反響「生まれた時から美人さん」「きゃぁぁぁぁぁ」「想像の何倍も可愛くて衝撃です」
俳優・白洲迅（32）の妻でタレントの竹内渉（39）が25日、自身のインスタグラムを更新。今年4月に誕生した長女（0）の“初顔出し”を報告した。
【写真】「想像の何倍も可愛くて衝撃です」竹内渉が公開した生後5ヶ月長女“顔出し”ショット ※アップのソロショットは2枚目
竹内は「月刊『赤ちゃんと！』の創刊60周年というおめでたい記念号の表紙をさせていただきました 普段SNSではお顔は出していませんが今回素敵なお声がけをいただき、娘も一緒に撮影させていただきました 初めまして、娘です」などとつづり、表紙の2ショットカットと、かわいらしい長女のソロショットをアップした。
この投稿にファンからは「可愛すぎる 生まれた時から美人さん ママも美し」「きゃぁぁぁぁぁ かんわいすぎるぅぅっぅ 母娘での表紙素敵すぎます！おめでとうございます」「モデルの赤ちゃんかと思いました…!!お母さんの美人遺伝子受け継いでる…可愛すぎます」「ぎゃんきゃわわ もう親子そろって美女すぎるぅ」「いつもスタンプの下のお顔絶対かわいいと思ってたけど想像の何倍も可愛くて衝撃です」などの反響が寄せられている。
竹内と白洲は、2022年4月に結婚。24年2月に長男（1）、25年4月に長女の出産を報告していた。
