¥¢¥ë¥Ô¡¼Ê¿»Ò¡¢¡ÈÆ±Î½¤¿¤Á¡É¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÁ´Éô¤¤¤¤¼Ì¿¿!!¡×¡Ö4ËçÌÜ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹õÌÚ¥í¥¹¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤¬25Æü¡¢½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ24¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈÆ±Î½¡É¤¿¤Á¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´Éô¤¤¤¤¼Ì¿¿!!¡×¾±»Ê¹ÀÊ¿¤é¡ÈÆ±Î½¤¿¤Á¡É¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼Ê¿»Ò
¡¡SNS¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¹õÌÚ¡Ê#Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ë¤È¤Î¸½¾ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÆü¡¢¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°·Á¼°¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¿»Ò¤È¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢Ê¿°æ°¡Ìç¡¢¹â»³Íþ»Ò¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥±¥¤¥¹¥±¤È¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡4ËçÌÜ¤Î¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤ß2¿Í¤¬¡ÈÌµÉ½¾ð¡É¤ÇÄ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ä»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö4ËçÌÜ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁ´Éô¤¤¤¤¼Ì¿¿!!¡×¡Ö¹õÌÚ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¥ã¥é¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Î½çÈÖ¤¬ÀäÌ¯¡Á¡×¡Ö¹õÌÚ¥í¥¹¤¹¤®¤ë¡ÄÃ»»þ´Ö¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¡×¡Ö¤¢¡Á¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¶âÂÀÏº°»¤ß¤¿¤¤¤Ë¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¹¥¤¡×¡Ö»ä¤ÏÆ±´ü¤Î¹õÌÚ¥Ñ¥Ñ¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë¿ý¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÉ¤Í§¤ÇÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö·Ä»Ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð´é ¤µ¤¹¤¬¹õÌÚ¤µ¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈºÇ¸å¤Ë¥ª¥Á¡×¡Ö4ËçÌÜ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬(¾Ð)¡¡¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´Éô¤¤¤¤¼Ì¿¿!!¡×¾±»Ê¹ÀÊ¿¤é¡ÈÆ±Î½¤¿¤Á¡É¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼Ê¿»Ò
¡¡SNS¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¹õÌÚ¡Ê#Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ë¤È¤Î¸½¾ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÆü¡¢¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°·Á¼°¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¿»Ò¤È¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢Ê¿°æ°¡Ìç¡¢¹â»³Íþ»Ò¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥±¥¤¥¹¥±¤È¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£