CANDY TUNE

　TOKYO FMは26日、10月改編を発表。アソビシステムのアイドルプロジェクト KAWAII LAB.から誕生した7人組アイドルCANDY TUNEによる、レギュラー番組『CANDY TUNE TOKYO CANDY NIGHT』（東京ローカル　毎週月曜　後9：00）がスタートする。

【画像】キラキラ＆カワイイ＆クール！アルバム『倍倍FIGHT!』初回限定盤のジャケット

　「倍倍FIGHT!」のTikTok総再生回数が33億回を突破など、勢いに乗るCANDY TUNEのレギュラー番組がスタート。メンバーが週替わりで登場し、さまざまな企画やコーナーに挑戦する。

　KAWAII LAB.が掲げる「原宿から世界へ」羽ばたくため、切磋琢磨する音楽＆トークバラエティーとなる。