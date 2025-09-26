CANDY TUNE、TOKYO FMでレギュラー番組スタート 音楽＆トークバラエティー
TOKYO FMは26日、10月改編を発表。アソビシステムのアイドルプロジェクト KAWAII LAB.から誕生した7人組アイドルCANDY TUNEによる、レギュラー番組『CANDY TUNE TOKYO CANDY NIGHT』（東京ローカル 毎週月曜 後9：00）がスタートする。
【画像】キラキラ＆カワイイ＆クール！アルバム『倍倍FIGHT!』初回限定盤のジャケット
「倍倍FIGHT!」のTikTok総再生回数が33億回を突破など、勢いに乗るCANDY TUNEのレギュラー番組がスタート。メンバーが週替わりで登場し、さまざまな企画やコーナーに挑戦する。
KAWAII LAB.が掲げる「原宿から世界へ」羽ばたくため、切磋琢磨する音楽＆トークバラエティーとなる。
