¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦40¡Ë¤Î¿·¤·¤¤¡È¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ¿À¸ÍÂç3Ç¯¤ÎËÙÉô¿¿»Ò¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬½¢Ç¤¡£25Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¡Ö¥¨¥Ó¥·¡¼¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦Æ±¤¸¤¯¤é¤¤Ë½¤ì¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£10·î1Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤é½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ËÙÉô¤µ¤ó¤Ï´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¿À¸ÍÂç¹ñºÝ¿Í´Ö²Ê³ØÉô¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÊ¸²½³Ø²Ê¤Ç¹ñºÝ°Ü½»¤òÀì¹¶¡£¡ÖºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤ÎÊý¤Î°Ü½»¤È¤«¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£Êì¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ÆÅ·µ¤¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò»Ö¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹³Ø¹»¤Ø¸«³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ABC¤ÎÅ·µ¤¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¸«»ö¤ËÆÍÇË¡£¡ÖÀª¤¤¤Ç¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤È°¦¸¤¤Î»¶Êâ¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ê¥ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥«¥ì¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤âËÉÙ¡£¥¤¥ó¥É¿Í¤âÍÛµ¤¤À¤«¤é¡×¡£¼«Âð¶á¤¯¤Î°õÅÙ¥«¥ì¡¼Å¹¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤ê¡Ö¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤Û¤ÉÄÌ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÈÌ¼ã¿´·Ð¤ò¤½¤é¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Ï¡ÖÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¡×¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¡£º£¤â¥Ð¥ì¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À¼¤¬Âç¤¤¤ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Î¤è¤¦¤À¡£¡Ö±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Îä¤ä´À¤â¤«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¾Íè¤ÏÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÊóÆ»¥¢¥Ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¿ï½ê¤ËÅ·Á³¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤ò¤ß¤»¤¿ËÙÉô¤µ¤ó¡£ÈÖÁÈMC¤Î²£»³ÂÀ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö½é¡¹¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð´ØÀ¾¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤Ë´·¤ì¤¹¤®¤º¡¢¶ÛÄ¥´¶¤òËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£