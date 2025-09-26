スタジオアリスの“あの”掛け声がガシャポンに!?「お撮りします！」「いないいないーば！」など収録
スタジオアリスは、スタジオアリスのサウンドが流れるマスコット「スタジオアリス サウンドコレクション」をバンダイが展開するカプセルトイブランド「ガシャポン」より発売する。
本商品は、ボタンを押すと「お撮りします！」「いないいないーば！」などの、スタジオアリスならではの掛け声がサウンドで再生される。実際のカメラをモチーフにした本格的なデザインに加え、ブランドカラーを取り入れた鮮やかな色合いが特徴。
価格は1回500円、全5種。全国のガシャポンオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン販売機シリーズにて9月第4週より順次発売となる。
