フリーアナウンサーの笠井信輔さん（62）が25日、自身のブログで『帯状疱疹（ほうしん）』のため緊急入院したことを明かしました。

笠井さんはブログで「突然ですが、入院しました 報告が遅れましたが月曜日に入院いたしました」と報告しました。

さらに、経緯について「このところ喉の調子が悪く、咳き込むこともあったのですが、コロナではなく、副鼻腔炎と言う診断でしたので体調を見ながらそのまま働いておりました」とし「そのうち右の鼻の根元におできのようなものができ、右まぶたが腫れ上がって開かなくなってしまったので、休日でも診ていただける眼科へ」と検査をしたところ結膜炎だが感染するものではないと診断されたため、片方の目が開かない状況でしばらく仕事を続けたといいます。

その後「『念のため別の病院で診てもらおう』と思い診察を受けたところ、思っていた以上に状況が悪い…とわかりすぐに緊急入院となってしまいました」と、さらなる検査を受けたと説明し「さまざまな検査の結果、がんの再発ではないだろうということがわかり、ひとまずほっと一安心 しかし、片目が開かない…ということでさらに精密検査を受け調べたところ、帯状疱疹が悪化し、帯状疱疹ウイルスが目に悪影響を与えた結果、右目が開かない状況であることがわかりました」と、帯状疱疹（ほうしん）の診断を受けたことを明かしました。

医師からは「悪性リンパ腫で大量の抗がん剤治療を受けたため免疫が下がり、帯状疱疹が出やすい状況が生まれていたのかもしれない」と説明を受けたとし「入院は2週間になるそうです 本当に残念で悔しいのですが、その間、すべてのお仕事をお休みさせて頂くことになりました」と報告。

最後に「2週間経って退院後はすぐに仕事復帰できるとのことですので今は治療に専念します 会えなくなった皆さんにまたすぐにお会いできるように頑張ります！」とつづっています。