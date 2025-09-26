歌手倖田來未（42）が26日、東京・SHIBUYA109で「SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign」開催記念会見に出席した。

デビュー25周年を記念して、“ギャルの聖地”でコラボレーション企画を実施。同館8階イベントスペースで、「ライブの本物よりも近くに感じられて、倖田來未の香りもふわっと漂う」という歌唱シーンを撮り下ろしたVRを体験できる。さらに、店頭イベントスペースで特別な内装を施した「クリスタルベンツ」を展示し、館内BGMをジャックする。

この日は「割と普通の、結構抑え気味のファッション」という、背中から脇にかけて大きく開いた衣装で登場。「年相応というワードがありますけど、似合っていれば関係ない。倖田來未っぽいと言われることをやり続けたい」と語った。

展示スペースには過去15年のツアー衣装を展示。「めちゃくちゃ重たい花魁（おいらん）の衣装とか高いげたで歩いたりしました」と回想しつつ「パフォーマンスしづらくても倖田來未という表現したいものが美しく伝わるものであれば我慢をするのが倖田來未。固定観念を持たずに衣装やライブを作っています」と語った。

特に大変だった衣装を問われると「（19年の）パイレーツの衣装は、生地の中にガラスを埋め込んだから硬くて重かった。踊っていると内出血したけど、きらびやかな感じがすてきで無理矢理着ていた」と語った。

10月から開催するアリーナツアー「De−CODE」は「『壊しては進化する』という意味。倖田來未は常に出来上がったものを壊して新しく作り替えていく。そうやってどんどん進化していくのが倖田來未だと思うので、ライブでいろいろ体感していただきたい」と語った。

さらに「今まで会場から許可が下りなかった演出も、試行錯誤して許可が下りたものもある」と明かし、「今までのライブでやったことのない演出も2つ3つトライしている。長らく見てくださっている方は進化しているところを見つけてくれたらうれしいです」とアピールした。