大谷映美里（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。秋らしいコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。

◆大谷映美里、秋コーデで美脚披露


大谷は「お嬢様ハーフアップ」とつづり、ノースリーブのニットにミニ丈のチェック柄ボトムス、ロングブーツを合わせた私服姿の写真を公開。スラリとした美しい脚を披露している。

この投稿に、ファンからは「秋のみりにゃも可愛い」「眩しい」「スタイル抜群」「彼女感ある」「ハイトーンのハーフアップ似合う」「好きビジュ」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）

