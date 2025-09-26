＝LOVE大谷映美里、ノースリニット×ミニ丈ボトムで美脚見せ「秋のみりにゃも可愛い」「眩しい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。秋らしいコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】イコラブ人気メンバー、美脚際立つ“超ミニ”私服
大谷は「お嬢様ハーフアップ」とつづり、ノースリーブのニットにミニ丈のチェック柄ボトムス、ロングブーツを合わせた私服姿の写真を公開。スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「秋のみりにゃも可愛い」「眩しい」「スタイル抜群」「彼女感ある」「ハイトーンのハーフアップ似合う」「好きビジュ」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】イコラブ人気メンバー、美脚際立つ“超ミニ”私服
◆大谷映美里、秋コーデで美脚披露
大谷は「お嬢様ハーフアップ」とつづり、ノースリーブのニットにミニ丈のチェック柄ボトムス、ロングブーツを合わせた私服姿の写真を公開。スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「秋のみりにゃも可愛い」「眩しい」「スタイル抜群」「彼女感ある」「ハイトーンのハーフアップ似合う」「好きビジュ」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】