「ラヴィット！」でTBS“51年ぶり”快挙 女子プロ・上谷沙弥選手が夢叶え涙・Xトレンド入りの反響
【モデルプレス＝2025/09/26】女子プロレスラーの上谷沙弥選手がTBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）に出演。TBSでは51年ぶりとなる快挙を達成した。
【写真】「ラヴィット！」で夢叶え号泣の上谷沙弥選手
この日、金曜日のシーズンレギュラーを卒業した上谷。生放送でプロレスをすることが夢だったという上谷は、「生放送でプロレス対決 ラヴィット！スペシャルマッチ」を開催し、女子プロレスラーの羽南選手と対決。迫力あるマッチを見せ、見事な勝利を収めた。試合を間近で観ていたタレントでモデルの近藤千尋は「かっこよかった」と号泣。ほか出演者も口々に絶賛した。
上谷は「プロレスを沢山の人に見てもらえて本当に嬉しいです。こういう機会を作ってくださった『ラヴィット！』の皆さんに感謝しています。みんなに囲まれて、夢を叶える瞬間を見届けてもらえて本当に幸せです」と涙ながらに感謝。生放送での女子プロレス中継は地上波では23年ぶり、TBSでは51年ぶりの快挙となり、X（旧Twitter）では「＃ラヴィット」「＃上谷沙弥」「＃沙弥さま（上谷選手の愛称）」がトレンド入りするほどの反響を呼んだ。（modelpress編集部）
◆上谷沙弥選手「ラヴィット！」で夢叶える
