ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢µ¯¶È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¿¦¶ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö°úÂà¡×¹Í¤¨¤ë½Ö´Ö¤â¹ðÇò
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/26¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¤¬25Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë11»þ¡Á¢¨¤³¤ÎÆü¤Ï¤è¤ë11»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢³ØÀ¸»þÂå¥¨¥Ô¡¦¥¥ó¥°¥À¥àÎ¢ÏÃÌÀ¤«¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î»Ñ
30Ç¯°Ê¾å¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÂô¡£¡Ö¡ØÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Ï¢Íí¤Ê¤¤»þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡Ø¤â¤¦°úÂà¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡ÖÁ´Á³¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤¦ÍÑÌµ¤·¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÁ´Á³ÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤â¹Í¤¨¤ë¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÂçÂô¤Ï¼«¿È¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¡×¿Í¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²ó¸Ü¡£¡ÖËÍ¡¢³ØÀ¸¤Î»þ»®Àö¤¤¤¬¹¥¤¤Ç¡£¥Ð¥¤¥È¤Ç¡£¹â¹»»þÂå¤º¤Ã¤È½ÂÃ«¤Ç»®Àö¤¤¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂçÂô¤Ï¡Ö»®Àö¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¥Ð¥¤¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¥³¥Ä¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤ï¤¶¤È¡Ê»®¤ò¡ËÎ¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤®¤ê¤®¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¹Ô¤¯¤¾¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÀö¤¦¡Ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¡£ÂçÂô¤ÏÅö»þ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»®Àö¤¤¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò¸«½Ð¤·¤¿ÂçÂô¤ÏÅö»þ¡Ö»®Àö¤¤¤¬Å·¿¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î»þ¡Ö»®Àö¤¤ÀìÌç¤Î²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¤·¤è¤¦¡×¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤«¤éÃÇÇ°¤·¤¿¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
【写真】大沢たかお、学生時代エピ・キングダム裏話明かしたスタジオでの姿
¢¡ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢¡Ö°úÂà¡×¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤È¤Ï
¢¡ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡ÖÅ·¿¦¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤¹
