青木さやか、朝6時から作った娘の弁当公開「どれも美味しそう」「容器が素敵」の声
【モデルプレス＝2025/09/26】タレントの青木さやかが26日、自身のInstagramを更新。早朝から作った娘への手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】青木さやか、早朝から作った家庭的な弁当
青木は「気持ちのよい朝で張り切って6時から たけのことゴボウの炊き込みご飯 娘のお弁当のハンバーグ きゅうり茄子茗荷の浅漬け わたしのお昼のおにぎり 充実していた」と早朝からの料理作りを報告。「ハンバーグはふるさと納税 冷凍のもの」と紹介し、黒い漆器の弁当箱に、炒めた野菜とハンバーグ、たけのこの炊き込みご飯を詰めた娘への愛情あふれる手作り弁当を公開している。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「容器が素敵」「愛情たっぷり弁当」「早起きすごい」「丁寧な暮らし」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
