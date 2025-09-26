新色、新型が続々追加！ 2025年秋も人気ショップの定番アイテムが見逃せない

新作もいいけれど、すでに好評を博している定番品の安心感も捨てがたいもの。今回は新色や新型を追加した、人気ショップの定番アイテムをピックアップ。あなたはどれを選びますか？

【ロデスコ】セレモニースタイルに合わせられる上品バッグに新色グレーが仲間入り

「チャーム付ミドルバッグ『Msize』」各\9,900

コーディネートを上品にまとめる華奢なハンドルやベルトデザインで、お仕事やセレモニースタイルなどにもフィットするトートバッグに新色のグレーが登場。スマホや長財布、500mlペットボトル、ポーチ、iPadなどを入れても容量に余裕があり、内部はファスナー付きの仕切りと多数のポケットがあり、細かな荷物も収納しやすい仕様です。

【ロデスコ】ギャザーストラップがポイントのナイロンバッグに、秋色が追加！

「Gather pocket」各\13,200【ハーン ロデスコ】

ダブルポケットが印象的なナイロンバッグ。ギャザーが施されていることでカジュアルな中にモードな印象が加わり、幅広いコーディネートにマッチします。差し色にぴったりなワインとベージュが新色として追加されました。

【ロデスコ】秋めく新色が加わった、リボンが印象的なチャンキーヒールパンプス

「チャンキーヒールリボンパンプス」各\11,000

レディライクなリボンのシューレースがアクセントのパンプスは、6cmのチャンキーヒールで安定感があり、歩きやすいのが魅力。アッパーとパイピングで素材を変え、立体感と高級感のある仕上がりに。ポインテッドトゥが足元をシャープに見せ、甲の開きが女性らしさを引き立てます。ゴムのシューレースのため、足入れはスムーズで快適。新色のモカ✕ブラウンが今季リリース。

【パリゴ】洗えると好評のリブタートルニットの新色は、ブルーとブラウン

「ウォッシャブルシルクタートル」各\26,400【パリゴ プレステージ】

ベーシックなデザインだからこそ、肌に直接触れるものだからこそ、素材にこだわりたい人にぴったりのリブタートルニット。通気性と保温性に優れ、上品な光沢を兼ね備えた天然シルク100％の優しい温もりがあります。ブルーとブラウンが新色として仲間入り。

【フリークス ストア】大ヒットデニムに立体カーブで洒落見え確実な新シルエットが登場

「ウォッシュ加工 カーブイージーデニム」\7,480

長年はき込んだようなこなれた風合いと、トレンド感のある立体的なカーブシルエットのイージーデニムパンツ。軽さと柔らかさのある生地、ゴムウエストでリラクシーなはき心地も魅力です。ボリューミーで上半身がすっきり見え、スタイルアップ効果も期待できます。

今年らしく進化した定番アイテムで、ワードローブもアップデートさせては。

※価格はすべて税込みです