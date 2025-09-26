「移籍後の2年間で放った本塁打ランキング」に米記者注目

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、4回にメジャー自己最多に並ぶ54号2ランを放った。この一発で、大谷にしか作れない記録をいくつも更新している。

4-0で迎えた4回1死三塁、大谷はクリスマットが投じた低めチェンジアップに反応した。右手だけでスイングしたような形だったが、手ごたえ十分の様子で確信歩き。打球は右中間にあるプールに飛び込む54号となった。チームは8-0で大勝し、4年連続のナ・リーグ西地区優勝を決めている。

この一発を受け、大リーグ公式のサラ・ラングス記者は自身のXに「新天地での最初の2シーズンで放った本塁打ランキング」を公開。ドジャース移籍後の2シーズンで放った本塁打が108本に達し、歴史上の偉大な打者たちに迫っている。

1920-21年 ベーブ・ルース（ヤンキース）：113

2001-02年 アレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）：109

2024-25年 ショウヘイ・オオタニ（ドジャース）：108

1960-61年 ロジャー・マリス（ヤンキース）：100

1990-91年 セシル・フィルダー（タイガース）：95

1997-98年 マーク・マグワイア（カージナルス）：94

残り3試合でどこまで記録に迫れるか。



（THE ANSWER編集部）