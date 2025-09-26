リリースで発表

J2のヴァンフォーレ甲府は9月26日、FIFA（国際サッカー連盟）からの補強禁止処分について声明を発表した。

通達があったことを明かし、ブラジルのトンベンセFCから期限付きで在籍していたFWジェトゥリオの移籍金を巡り、両クラブ間で齟齬が生じていたという。

甲府については、9月24日付でFIFA公式サイトの補強禁止処分リストに載っており、今後3回の移籍市場で新戦力を獲得できないとされていた。

原因となったジェトゥリオは2022年8月1日から2023年12月31日まで甲府に所属。移籍金の支払いに関して当該クラブとの間で齟齬が生じ、、甲府は代理人を通じてトンベンセと交渉を重ねてきたが、「双方合意には至らなかったことが今回のFIFAからの通達に繋がりました」と説明している。

クラブは、「この様な問題が報じられ、クラブに関わる全ての皆様方に多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることを心からお詫び申し上げます」と謝罪。今後の対応については、「引き続き、本件の早期解決に向けて、トンベンセFCと調整を図って参りますので、ご理解を賜りたくお願い申し上げます」と声明を発表した。（FOOTBALL ZONE編集部）