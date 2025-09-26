自身のSNSで発表

メジャーリーグ・サッカー（MLS）のインテル・マイアミに所属する元スペイン代表MFセルヒオ・ブスケツが自身のSNSで現役引退を発表した。

2005年夏にウニオ・ジャバックユースからバルセロナの下部組織に加入したブスケッツ。08年にトップチームデビューを果たし、長年バルセロナの中心として活躍する。8つのリーグタイトル、7つのスペイン国王杯、3つのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）、3つのヨーロッパスーパーカップ、3つのクラブワールドカップ（W杯）と大きな功績を残した。

22-23シーズン限りでバルセロナを退団すると、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシも所属するインテル・マイアミに加入した。衰えぬ実力ですぐに主力の座を掴むと、2023シーズンのリーグス・カップでは優勝に貢献。そして2024シーズンには、レギュラーシーズンで東西最多勝ち点を積み上げたクラブに贈られるサポーターズ・シールドの獲得も経験した。インテル・マイアミでは、これまで公式戦通算105試合1ゴール16アシストを記録している。

そして26日に自身の公式インスタグラムで「みなさんとサッカーに心から感謝しています。これからもずっと、この美しい物語の一部であり続けてください」と綴り、動画内で「プロサッカー選手のキャリアに別れを告げるときが来たようだ」と話し、現役引退を発表した。（FOOTBALL ZONE編集部）