さまざまな作品で、有名俳優の母親役を務め“国民の母”として知られる女優のキム・ミギョン（61）が「名誉済州（チェジュ）島民」に選出され、現地で話題となっている。



【写真】まさに母！ドラマ「ゴー・バック夫婦」で親子役を演じたチャン・ナラの結婚式へ参列した

キム・ミギョンは11日、自身のSNSを通して「私が愛してやまない済州。光栄なことに、名誉済州島民になりました。より大切にし、愛し、守るべき義務ができました。ありがとうございます」という心のこもったコメントとともに、2枚の写真を公開。写真には、済州特別自治道から送られた名誉島民証と記念盾が写っていた。



済州島に対する並々ならぬ愛情がもたらした「名誉島民」という特別な縁。ファンやネットユーザーは「国民の母にピッタリの称号」「済州島がよく似合う」「これからも素晴らしい活動を期待してる」などと祝福メッセージを寄せた。



キム・ミギョンはこれまで、パク・シネ、チャン・ナラ、パク・ミニョン、キム・ハヌル、キム・テヒ、パク・ギュヨン、ソ・イングクなど、ドラマや映画で70人を超える俳優と親子役で共演。温かく頼もしい母親を演じた。



（よろず～ニュース特約・moca）