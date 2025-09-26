アニメ『Dr.STONE』最終シーズン第3クール、2026年放送決定＆記念ビジュアル公開
アニメ『Dr.STONE』の最終シーズンとなる『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』の第3クールが、2026年に放送されることが決定。これを記念し、放送決定記念ビジュアルが公開された。
【動画】小林裕介＆鈴木崚汰が『Dr.STONE』最終シーズンへの想いを語り尽くす！
原作は、週刊少年ジャンプ（集英社）で2017年14号から2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の原作・稲垣理一郎、作画・Boichiによる『Dr.STONE』。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後…。文明が滅びた石（ストーン）の世界（ワールド）に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚（たん）が描かれる。
2019年7月にテレビアニメ第1期「Dr.STONE」の放送がスタートし、2021年に第2期放送開始。そして、2022年にテレビスペシャル、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。2024年8月に最終（ファイナル）シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年より分割3クールでの放送が発表され、同年1月に第1クール、7月より第2クールが放送された。
そしてこのたび、9月25日に第2クール最終回となる第24話「WHOLE NEW WORLD」が放送され、放送終了後にアニメ最終章となる第3クールが2026年に放送されることが発表された。
ゼノが科学王国の仲間となり、宇宙へのスタートラインにたった千空たち。全人類の復活を賭けホワイマンと対峙するため、千空たちはいよいよ月面を目指す。物語は最終章へ突入する。
アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールは、2026年放送。
