柏木由紀子77歳、デニムワンピ×ブーツの大人コーデ披露「美しい」「とっても素敵」
女優の柏木由紀子が26日にインスタグラムを更新。デニムワンピ×ブーツの大人コーデを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】柏木由紀子、抜群スタイルの全身ショットも（ほか3枚）
柏木が投稿したのは愛犬レアくんとのオフショット。写真には、デニムワンピースに黒レザーブーツという大人な装いが収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「由紀子さん美しい」「由紀子さん、とっても素敵ですね!!」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
