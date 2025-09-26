小泉孝太郎、思わぬ人物が“遠い親戚”と判明「父も驚いていました」
俳優の小泉孝太郎（47）が、25日放送のTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（毎週木曜 後8：00）に出演。遠い親戚が有名人であることを明かした。
【写真】ぎこちない抱っこ！？ 「じいじ」小泉元首相＆滝クリシルエット
「自慢できるスゴい親戚」を聞かれ、「ある番組で、親戚をたどっていってもらったんですよ。明治時代くらいまでたどっていくと。まさかの夏目漱石とつながったんですよ。うちの父も驚いていました。それは聞いたことがない、今まで…って」と告白。
「夏目漱石の本当に遠い坊ちゃんだったんだって」と話すと、スタジオは「うまいなー」と盛り上がった。
小泉は1978年7月10日生まれ、神奈川県出身。父は元内閣総理大臣・政治家の小泉純一郎。弟は政治家の小泉進次郎。2002年、ドラマ『初／体／験』に出演。09年、『コールセンターの恋人』で連続ドラマ初主演を務める。14年、アニメ映画『ベイマックス』で声優初挑戦。その他、『踊る大捜査線』シリーズ、『ごくせん』シリーズ、ドラマ『警視庁ゼロ係〜生活安全課なんでも相談室』シリーズ、NHK大河ドラマ『義経』（04年）、ドラマ『ハケンの品格』（06年）、NHK大河ドラマ『天地人』（09年）、NHK連続テレビ小説『カーネーション』（11年）、NHK大河ドラマ『八重の桜』（13年）、ドラマ『下町ロケット』（15年）、ドラマ『Chef〜三ツ星の給食〜』（16年）、ドラマ『グッドワイフ』（19年）、ドラマ『下剋上球児』（23年）などに出演。
