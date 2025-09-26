ABCテレビ、10月クール番組の出演者大集合 山下幸輝＆砂田将宏＆本島純政、胸キュンセリフにファン“絶叫”
ABCテレビは19日、大阪・ABCホールでイベント『推しに出会えるABC〜10月クール番組祭り！〜』を開催した。10月クールから始まる深夜の新番組の出演者が大集合し、それぞれの番組の見どころを紹介した。
【写真】デザイン性あふれる白シャツで登壇した犬飼貴丈
出演したのは、ドラマL『君としたキスはいつまでも』（10月19日スタート）メインキャストの太田将熙と本島純政、ドラマ『絶対BLになる世界VS 絶対BLになりたくない男ファイナル』（11月9日スタート）主演の犬飼貴丈と、犬飼の弟役のゆうたろう、バラエティー番組『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』（10月12日スタート）に出演するWILD BLUE（山下幸輝・宮武颯・鈴川直弥・池田優斗・鈴陽向）、そして『Rising Sun 〜後戻りはしないOne Way Road〜』（10月27日スタート）からBALLISTIK BOYZの奥田力也、砂田将宏。
会場には、それぞれの“推し”の名前が書かれたうちわやネームボード、ペンライトなどの応援グッズを手にしたファン約250人が集まった。出演者が登場すると、大きな歓声が響き、コール＆レスポンスで会場を盛り上げた。
イベントでは、後半は、そんな“推し”たちがファンのために奮闘するゲームコーナー「目指せ大量プレゼント！推し全力チャレンジ」が実施。9人の出演者が力を合わせ、3つのチャレンジに挑戦。1つクリアするごとに、来場者にプレゼントされるイベント特製のスペシャルグッズ「出演者のサイン入りボール」が増えていくというもの。
1stチャレンジは「ペアで挑戦!風船挟みリレー」。2人1組でペアになり、背中合わせで風船を挟んだまま花道の先にあるマネキンまで移動。マネキンに着せられたカーディガンのボタンを閉めて戻るまでの流れを3組がリレーでつなぎ、制限時間の2分以内に終了すればクリアとなる。太田＆鈴川、ゆうたろう＆池田、奥田＆鈴と番組の垣根を超えたペアの挑戦の行方は。
セカンドチャレンジ「クイズ！推しの答えはどれでしょう？」は、用意されたある質問に対し、犬飼、宮武がそれぞれ何と答えたかをファンが当てるクイズ。宮武への質問は「無人島にたった1つだけ持っていくなら？」。「生き残るために欠かせないものをマジメに考えました」と言う宮武の答えに、ファンが思わずほっこりする一幕も。
そして、ラストチャレンジは「会場を沸かせろ！スーパー胸キュンセリフ」。本島、砂田、山下が“失恋して落ち込む幼なじみの女の子にかける胸キュンセリフ”をそれぞれ発表。観客からの「キャー！」という歓声を測定し3人合計で300デシベルを超えればクリアとなる。三者三様の胸キュンセリフに絶叫のような歓声が沸き起こる。
なお、イベントの模様は9月27日午後11時から関西ローカルで放送する。TVerで見逃し配信も行う。
