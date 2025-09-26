一青窈、9歳長男＆8歳長女＆6歳次女のお出かけショット公開「ヒャほーと歓喜の声をあげる3人」
歌手の一青窈（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。長男（9）、長女（8）、次女（6）のお出かけショットを公開した。
【写真】一青窈が公開した9歳長男＆8歳長女＆6歳次女のお出かけショット ※4枚目
「こどもたちがいちばんはしゃいだ spot ケロンの小さな村」での思い出の写真を投稿。「耕作放棄地を開墾して子供の楽園を創られた」と施設を紹介し、「秀じぃが自ら竹の水鉄砲作りを教えてくれたり よく流れる笹舟の手ほどきにヒャほーと歓喜の声をあげる3人」と楽しむ子どもたちの後ろ姿をとらえたショットを披露した。
さらに「山の頂上へ向かうと秘密基地が出てきて その横にはわくわくターザンロープもある」と紹介。子どもたちは夢中で遊んだようで、「川の上のブランコでswingしたり 薪で焼くピザ作り体験とかあまりにも楽しすぎて 次の日も、その次の日も『ケロン行きたい‥』と呟いている」とつづり、家族で満喫した様子を伝えた。
一青は、ギタリスト・山口周平と2015年4月に結婚。同年11月に第1子長男、17年7月に第2子長女、19年5月に第3子次女を出産した。
【写真】一青窈が公開した9歳長男＆8歳長女＆6歳次女のお出かけショット ※4枚目
「こどもたちがいちばんはしゃいだ spot ケロンの小さな村」での思い出の写真を投稿。「耕作放棄地を開墾して子供の楽園を創られた」と施設を紹介し、「秀じぃが自ら竹の水鉄砲作りを教えてくれたり よく流れる笹舟の手ほどきにヒャほーと歓喜の声をあげる3人」と楽しむ子どもたちの後ろ姿をとらえたショットを披露した。
一青は、ギタリスト・山口周平と2015年4月に結婚。同年11月に第1子長男、17年7月に第2子長女、19年5月に第3子次女を出産した。